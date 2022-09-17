Вуди Аллен сообщил о планах завершить карьеру режиссера

Фото: Colin Swan / CC BY-SA 2.0

Американский режиссер Вуди Аллен оставит кинематограф после завершения съемок следующего фильма, он планирует заняться писательской деятельностью и выпустить роман. Об этом режиссер рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia в субботу, 17 сентября.

— Не знаю, буду ли я писать еще мемуары, думаю, что нет. Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться, — рассказал он.

Режиссер отметил, что хочет посвятить себя написанию своего первого романа, в который он планирует добавить много юмора, передает ТАСС.

Недавно директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал сообщения некоторых СМИ о завершении карьеры народного артиста России. Урюпин подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности. По его словам, у артиста нет никаких проблем, а появившуюся информацию назвал глупостями.

До этого США опубликовали список знаменитостей, именные звезды которых появятся на Голливудском бульваре в 2023 году.