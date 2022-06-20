Новые имена знаменитостей появятся на Аллее славы в Голливуде

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В США огласили список знаменитостей, именные звезды которых появятся на Голливудском бульваре в 2023 году. Об в понедельник, 20 июня, сообщает издание Variety.

На знаменитой Аллее славы поставят более 20 новых звезд, среди которых актеры Билл Пуллман, Винс Вон, Мартин Лоуренс и Ума Турман, а также режиссер Джон Уотерс, музыканты Ленни Кравиц, братья Джонас и Марк Энтони.

Кроме того, несколько знаменитостей будут удостоены звезды на Аллее славы посмертно. Так, в этот список входят актер франшизы «Форсаж» Пол Уокер, который погиб в 2013 году в автокатастрофе, и мексикано-американская певица Дженни Ривера, разбившаяся в крушении бизнес-джета в 2012 году.

Лауреатов отбирали из сотен выдающихся людей, номинированных на звезду, а утвердил их совет директоров Голливудской торговой палаты, передает Пятый канал.

До этого стало известно, что продюсеры кинокомпании Warner Bros. решили полностью вырезать популярную голливудскую актрису Эмбер Херд из картины «Аквамен и затерянное королевство», являющейся сиквелом фильма о подводном супергерое.