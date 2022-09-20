Вуди Аллен отказался от своих слов об уходе из кинематографа

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Американский режиссер, четырехкратный обладатель премии Оскар Вуди Аллен отказался от слов об уходе из кино. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает Variety.

— Он никогда не говорил, что хочет уйти на пенсию и пишет еще один роман. Режиссер признавался, что думает о том, чтобы не снимать фильмы, ведь их создание уже не доставляет ему такое удовольствие, — рассказал представитель кинематографиста.

Он уточнил, что сейчас, когда фильмы часто выходят на стриминговых сервисах, Аллену не так интересно наблюдать за ними. Режиссер предпочитает смотреть кино на большом экране.

На пенсию великий режиссер еще не собирается. Сейчас он находится в Париже, где снимает свой новый проект. Это уже 50-й по счету фильм Аллена, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что Аллен якобы решил оставить кинематограф после завершения съемок следующего фильма.

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