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Минобороны опровергло информацию о беседе Герасимова с представителем НАТО

Анастасия Колоскова
Общество
Минобороны опровергло информацию о беседе Герасимова с представителем НАТО
Фото: depositphotos

Информация о беседе начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром относительно движения кораблей в Черном море является фейком. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Сообщения западных СМИ о якобы состоявшемся «недавно» разговоре начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у России не было контактов ни с какими представителями североатлантического альянса. Там также опровергли существование так называемой российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов.

Сообщения о том, что с Бауэром были достигнуты какие-либо договоренности по вопросам «безопасного движения судов в Черном море» являются «вымыслом», передает Telegram-канал «Минобороны России».

Недавно председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал о безуспешных попытках связаться с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым после инцидента на территории Польши.

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