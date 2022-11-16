В Пентагоне заявили о безуспешной попытке связаться с Россией после инцидента в Польше

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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли рассказал о попытках связаться с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым после инцидента на территории Польши.

— Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым, — сказал он.

Генерал также добавил, что американское руководство рассчитывает в ближайшее время получить данные о деталях инцидента в Польше, включая происхождение ракеты, передает ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

При этом телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «Вечерней Москвы». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.

При этом агентство Associated Press, сославшись на официальных лиц США, рассказало о том, что ракеты могли быть выпущены украинскими войсками в результате попытки сбить российский снаряд, который мог повредить стратегически важные объекты Украины.