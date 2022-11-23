Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год

Лейла Алиева
Общество
Госдума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная Дума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год, он составит 14 375 рублей. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

— Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов, — говорится в пояснительной записке.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы в ходе третьего чтения приняли закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших ветеранов. Также в документе обозначена другая категория людей, подпадающих под закон.

Также Государственная дума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных. В нем депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима.

Госдума Законы Прожиточный минимум
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения