Госдума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год

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Государственная Дума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год, он составит 14 375 рублей. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

— Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023 — 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов, — говорится в пояснительной записке.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы в ходе третьего чтения приняли закон об обеспечении жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших ветеранов. Также в документе обозначена другая категория людей, подпадающих под закон.

Также Государственная дума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими боевиками российских военнопленных. В нем депутаты призвали парламенты стран мира осудить преступления киевского режима.