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Ученые назвали голодание и переедание факторами увеличения риска смертности

Александр Афонин
Общество
Ученые назвали голодание и переедание факторами увеличения риска смертности
Фото: shutterstock

Для людей старше 40 лет регулярные пропуски приема пищи и переедание могут спровоцировать увеличение риска смерти. Об этом сообщили ученые из Университета Теннесси в США в материале для издания Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Исследование проводилось на основе данных 24 тысяч американцев в возрасте старше 40 лет. В процессе работы специалисты проводили анализ их рациона питания и частоту приемов пищи. Во время исследования около четырех тысяч человек скончались.

Среди людей, регулярно пропускавших завтрак, чаще всего встречалась смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Остальные причины гибели фиксировались у участников, которые игнорировали обед и ужин.

По данным ученых, это связано с энергетической нагрузкой на организм, которая возникала из-за пропуска приемов пищи. Кроме того, наибольшее число смертей было обнаружено у людей, которые переедали, передает Пятый канал.

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