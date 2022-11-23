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Эксперт рассказала, как удостовериться в квалификации врача-блогера

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как удостовериться в квалификации врача-блогера
Фото: Pixabay

В социальных сетях набирают популярность аккаунты блогеров, которые дают подписчикам медицинские советы и консультируют по различным вопросам на тему здоровья. Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова объяснила россиянам, как удостовериться в квалификации врача-блогера.

Эксперт отметила, что доверять советам врача-блогера стоит, только если его данные получается проверить. Это, например, подтверждение квалификации и опыта работы, места нынешней деятельности. Настоящие эксперты обычно не рекламируют лекарства и не предлагают консультации в личных сообщениях.

Зяблова добавила, что нет ничего плохого в том, что врачи-блогеры распространяют общеобразовательный и достоверный контент на тему медицины.

Но все же при появлении проблем со здоровьем стоит посетить поликлинику и пройти осмотр у специалистов для точной постановки диагноза, сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Вечерняя Москва» разбиралась, что представляют собой чек-апы, в чем их отличия от диспансеризации и сколько стоит такое исследование.

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