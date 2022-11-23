Госдума отклонила поправки к законопроекту об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы отклонили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предлагали ввести уголовную ответственность при повторном нарушении. Соответствующее решение было принято в процессе заседания в среду, 23 ноября.

Как уточняется, сам законопроект был принят во втором чтении. Согласно тексту документа, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений будет запрещена как для детей, так и для взрослых, передает пресс-служба Госдумы.

Проект был рекомендован ко второму чтению комитетом Государственной думы по госстроительству и законодательству. Закон предусматривает миллионные административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилии. Кроме того, депутаты предложили включить в него пропаганду смены пола.

На фоне рассмотрения подобного закона издатели начали опасаться, что инициатива поставит под угрозу до 50 процентов книг. Попадет ли под запрет творчество отечественных классиков? «Вечерняя Москва» нашла «нетрадиционные» мотивы в произведениях русских писателей — от Гоголя до Цветаевой — и попыталась понять, пропадут ли с полок книжных магазинов их книги.