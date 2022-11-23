ТСВ: Во всем Приднестровье пропало электричество

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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошла масштабная системная авария, которая привела к полному отключению электричества. Об этом сообщает в среду местный телеканал ТСВ со ссылкой на энергокомпанию «Днестрэнерго».

— Днестрэнерго: в республике огромная системная авария. Света нет нигде. Все погасло. Такие же проблемы в Молдове и во всей Украине, — говорится в сообщении Telegram-канала телеканала.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране. Один из крупнейших в Молдавии операторов энергетического рынка Premier Energy также сообщил об аварийном отключении в энергосистеме страны.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Киеве, а в отдельных частях города пропали вода и электричество. Согласно данным СМИ, у некоторых жителей на левом берегу украинской столицы пропали водоснабжение и начались перебои с подачей электроэнергии.

Мэр города Виталий Кличко также подтвердил взрывы в украинской столице. По его словам, был поражен «инфраструктурный объект». Кроме того, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.