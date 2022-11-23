Вице-премьер Молдавии сообщил о массовых отключениях электроэнергии по всей стране

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Массовые отключения электроэнергии происходят на всей территории Молдавии, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну в среду, 23 ноября.

— Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. <...> В последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране. Moldelectrica (государственный оператор энергосистемы Молдавии — прим. «ВМ») работает над восстановлением подключения к электричеству. Я скоро вернусь с дополнительной информацией, — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Один из крупнейших в Молдавии операторов энергетического рынка Premier Energy также сообщил об аварийном отключении в энергосистеме страны.

15 ноября ВС России выпустили около 100 ракет по украинским городам. Еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню.

23 ноября на всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.