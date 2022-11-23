Охранник ЖД-станции украл деньги из кармана спящего пассажира

Охранник на Киевском вокзале украл из кармана спящего пассажира две тысячи рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ЛО МВД России по городу в среду, 23 ноября.
По данным ведомства, пассажир в районе двух часов ночи уснул в зале ожидания вокзала. Заметив это, охранник подошел к пассажиру и вытащил у него из кармана 1800 рублей. Вскоре мужчина проснулся и уехал.
Момент кражи попал на видео.
Пропажу мужчина заметил только на станции Солнечная Киевского направления и обратился в полицию.
В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Воркуты 1979 года рождения. Похищенные деньги у него изъяли.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Еще одна кража, совершенная охранником, произошла в Подмосковье. Мужчина украл у хозяина дома, у которого он работал сторожем, коллекцию дорогих часов. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард.