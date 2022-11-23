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Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины

Араз Салехов
В мире
Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины
Фото: flickr/number10gov

Стремительное поражение Украины являлось лучшим исходом СВО для германских властей. Об этом в среду, 23 ноября, заявил бывший премьер министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN.

— На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой. И было бы лучше, если бы все поскорее закончилось и Украина сдалась, — отметил он.

Такой подход, по словам Джонсона, власти Германии обосновывали «всевозможными вескими экономическими причинами». Британский экс-премьер добавил, что французские власти, в свою очередь, буквально до последнего момента отрицали возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что спад в европейской экономике связан с ростом конкурирующих экономик Азии, а не с прошедшей пандемией коронавируса и началом спецоперации на Украине. По его мнению, конфликт на Украине и пандемия коронавируса только ускорили процесс.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, на какой исход СВО рассчитывали европейские политики. По мнению политолога Сергея Маркелова, западные политики были уверены в быстрой победе России и поражении Украины.

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