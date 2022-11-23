Цикл открытых уроков о защитниках Москвы пройдет в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 24 ноября по 7 декабря в столичном Музее Победы пройдут уроки, посвященные бойцам Красной армии, защищавшим Москву в 1941 году. Занятия состоятся в рамках межрегиональной выставки «Москва. Юрюзань. Минувших лет живая память». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Часть цикла открытых уроков будет посвящена ключевым событиям битвы за Москву. Так, 29 ноября помощник ректора Московского государственного лингвистического университета Надежда Данилова расскажет о 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района Москвы, сформированной на базе этого вуза.

Дочь ополченца и руководитель музея лицея № 1535 Валентина Рыхлова 30 ноября проведет урок «По зову сердца на защиту Родины». На нем она расскажет о боевом пути 5-й дивизии народного ополчения.

Сотрудник МПГУ Анатолий Сивов на уроке 2 декабря, посвященном психологическому портрету московского ополченца. Он также попытается ответить на вопросы о том, какие факторы помогли сформировать моральную и волевую стойкость защитников Москвы.

Кроме того, в Музее Победы 24 ноября состоится межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны». Ее участниками станут учащиеся школы № 1 города Юрюзани и столичной школы № 1535.

В тот же день в музее пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». В рамках конкурса участники создавали проекты, где объясняли выбранные слова или словосочетания из гимна.