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Предмет, похожий на гранату, нашли на детской площадке на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Предмет, похожий на гранату, нашли на детской площадке на севере Москвы
Детская площадка / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, улица Ляпидевского, 6к1 Карта всех событий

На детской площадке на севере столицы нашли предмет, внешне похожий на гранату. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.

Инцидент произошел на улице Ляпидевского, во дворе дома № 6, корпус 3. На место происшествия вызваны саперы, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее подозрительный предмет, внешне схожий с боевой гранатой, обнаружили на Поклонной горе в столице. Позже выяснилось, что находка является страйкбольной пиротехникой.

Также нечто подозрительное нашли на станции столичного метро «Тимирязевская». Место обнаружения оцепили, и до прибытия специалистов транспортный объект работал в штатном режиме.

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