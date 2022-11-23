Предмет, похожий на гранату, нашли на детской площадке на севере Москвы

Детская площадка / Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Ляпидевского, 6к1 Карта всех событий

На детской площадке на севере столицы нашли предмет, внешне похожий на гранату. Об этом стало известно в среду, 23 ноября.

Инцидент произошел на улице Ляпидевского, во дворе дома № 6, корпус 3. На место происшествия вызваны саперы, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее подозрительный предмет, внешне схожий с боевой гранатой, обнаружили на Поклонной горе в столице. Позже выяснилось, что находка является страйкбольной пиротехникой.

Также нечто подозрительное нашли на станции столичного метро «Тимирязевская». Место обнаружения оцепили, и до прибытия специалистов транспортный объект работал в штатном режиме.