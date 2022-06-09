Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

Появились подробности о подозрительном предмете, найденном на Поклонной горе.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как специалисты изучают находку.

По предварительным данным, внутри оказались страйкбольная граната, газовый баллончик и сигнальная ракета.

Саперы до сих пор работают на месте.

Бесхозные предметы, вызвавшие подозрения, были обнаружены в нескольких метрах от станции метро «Парк Победы».

25 апреля Савеловский вокзал в Москве эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета.