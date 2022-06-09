Подозрительное устройство обнаружено на Поклонной горе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Неизвестное устройство обнаружено на Поклонной горе. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, подозрительный предмет находился в нескольких метрах от станции метро «Парк Победы».

В настоящее время на месте работают саперы. По данному факту проводится проверка.

25 апреля Савеловский вокзал в Москве эвакуировали из-за найденного подозрительного предмета. Однако угроза не подтвердилась.