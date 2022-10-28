Подозрительный предмет нашли на станции столичного метро «Тимирязевская»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Тимирязевская Карта всех событий

На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы «Тимирязевская» был найден подозрительный предмет. Об этом в пятницу, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По данным источника, место происшествия огорожено, ожидается прибытие специалистов. Тем не менее станция продолжает работать в штатном режиме.

До этого странный предмет был обнаружен на станции метро «Парк Победы». Позже стало известно, что устройство оказалось страйкбольной гранатой. Под подиумом для флагштоков на Поклонной горе тогда также нашли газовый баллончик и ракетницу.