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Бывший гендиректор компании, склад которой сгорел на Комсомольской площади, признала вину

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший гендиректор компании, склад которой сгорел на Комсомольской площади, признала вину
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Анна Мачелюк, бывший генеральный директор ООО «Ново Флоре», склад которой сгорел на Комсомольской площади, призналась в том, что не установила систему пожарной безопасности и план эвакуации сотрудников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в среду, 23 ноября.

По данным ведомства, после признания подозреваемой собственной вины суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 19 января 2023 года.

Видео: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Ранее стало известно, что Анну Мачелюк задержали в качестве третьего подозреваемого по уголовному делу, а также предъявили ей обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Во вторник, 22 ноября, также в качестве подозреваемых задержали действующего генерального директора компании Антона Мачелюка и ответственного за пожарную безопасность сотрудника склада Владимира Коновалова.

Пожар, о котором идет речь, произошел 20 ноября на складах на Комсомольской площади в центре столицы. Огонь распространился на 2500 квадратных метров, для его тушения были привлечены более 120 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд.

В результате происшествия погибли семь человек, еще один пострадавший выжил. Подробнее о том, как развивались события, а также что послужило причиной возгорания — в материале «ВМ».

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