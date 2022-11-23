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«Непрекращающийся прессинг»: Лукашенко заявил о кризисе в международных отношениях

Евгений Белоусов
В мире
«Непрекращающийся прессинг»: Лукашенко заявил о кризисе в международных отношениях
Фото: Администрация президента РФ

Сейчас в мире происходит системный кризис в международных отношениях. Об этом в среду, 23 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

— Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России, — заметил он.

По словам белорусского лидера, происходит беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте. Западные государства, утверждает Лукашенко, стремятся вернуться к однополярному мироустройству, передает РИА Новости.

Лукашенко также призвал остановить кровопролитие на Украине и начать мирные переговоры. Он сравнил события на Украине с торнадо, который затягивает в свою воронку все большее число стран и создает новые проблемы.

В заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ помимо Лукашенко принимают участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении. Участники мероприятия «обсуждают ключевые направления взаимодействия, актуальные международные и региональные проблемы».

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