«Все на мне»: Бородина рассказала о материальной поддержке от своих бывших мужей

Фото: Youtube / Регина Тодоренко

Телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков — Марусю и Теону. По словам блогера, она не надеется на помощь бывших супругов и привыкла рассчитывать только на себя.

— Отец Маруси (предприниматель Юрий Будагов — прим. «ВМ») не помогает. Отец Теоны (бизнесмен Курбан Омаров — прим. «ВМ») пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться, — передает слова Бородиной Starhit.

13 сентября сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу же после расставания с Бородиной стал встречаться с блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Первое время мужчина не раскрывал личность избранницы, но летом он впервые показал девушку в соцсетях. По словам бизнесмена, их роман продолжается уже около года. Курбан даже познакомил избранницу с семьей и, похоже, уже женился.