«Самый лучший муж»: Курбан Омаров женился на молодой возлюбленной Валерии

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Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров почти сразу же после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше двадцати лет. Первое время мужчина не раскрывал личность избранницы, но летом он впервые показал Валерию в соцсетях.

По словам Омарова, их роман продолжается уже около года. Курбан даже познакомил девушку с семьей и, похоже, уже женился. Поводом для таких выводов стала сегодняшняя публикация Валерии. Она разместила пост в соцсети, где назвала бизнесмена своим мужем. Более того, теперь профиль Курбана и Валерии начинается со слова «zima».

— Ты, правда, самый лучший муж, – написала девушка.

Видимо, Курбан и Валерия тайно поженились. Однако многие пользователи не верят в искренность чувств пары и предрекают ей скорый распад, сообщает портал Popcake.

«Детский сад на выгуле»; «Бедная Ксения, мне кажется ей сейчас так стыдно за годы прожитые с вами»; «Не надо портить девушке жизнь, она очень молода»; «Когда очередное расставания?» — написали фолловеры.

В конце августа сообщалось, что Курбан Омаров решил сделать предложение руки и сердца новой избраннице 20-летней Валерии. Он познакомил ее со своими родителями и отдыхает с возлюбленной в Дагестане. Здесь он порадовал девушку украшениями на сумму девять миллионов рублей. Кадры с чеком бизнесмен разместил в социальных сетях.