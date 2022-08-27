Экс-муж Бородиной подарил новой возлюбленной украшения за 9 миллионов рублей

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Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной предприниматель Курбан Омаров решил сделать предложение руки и сердца новой избраннице 20-летней Валерии. Он познакомил ее со своими родителями и в настоящее время отдыхает с возлюбленной в Дагестане. Здесь он порадовал девушку украшениями на сумму девять миллионов рублей. Кадры с чеком бизнесмен разместил в социальных сетях.

За такую цену Омаров приобрел кольцо и серьги. Видно, что ему ничего не жалко для Валерии, так как он видит в девушке свою будущую супругу.

Теперь подписчики экс-супруга Бородиной ждут, когда он сделает Валерии предложение руки и сердца, сообщает издание StarHit.

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым телеведущая Ксения Бородина не скрывает презрительного отношения к новой возлюбленной экс-мужа Валерии. На днях она резко высказалась о девушке в соцсетях. Поклонники знаменитости внимательно следят за постами Омарова, которые он посвящает молодой избраннице. На днях фолловеры перегнули палку, когда стали сравнивать в комментариях внешность Валерии и совместной дочери бывших супругов. Упоминание имени Теоны вывело Бородину из себя. Она устроила разбор полетов на своей странице в соцсети.