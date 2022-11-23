Воспитательницу детсада из Тобольска обвинили в смерти ребенка

Фото: СК РФ

Следователи обвиняют воспитательницу детского сада в Тобольске в гибели двухлетнего ребенка на детской площадке. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России (СК РФ) по Тюменской области.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Согласно версии следователей, женщина невнимательно следила за детьми во время прогулки. Из-за этого ребенок погиб во время игры в детском домике-беседке, говорится на сайте СК.

В городском округе Мытищи 9 октября во время демонтажа летнего шатра на территории базы отдыха в деревне Новоалександрово из-за падения металлической арки погибла трехлетняя девочка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, а областная прокуратура организовала проверку. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца девочки. Мужчина оставил дочь без присмотра в потенциально опасной зоне проведения работ по демонтажу и стал оказывать помощь наемным рабочим.