«Не только Европа задрожит»: Лукашенко пообещал мощный ответ Белоруссии и РФ при нападении

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Москвой так, что не только Европа задрожит.

— Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить. Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил, — заявил он Первому каналу на саммите ОДКБ в Ереване.

Также белорусский лидер прокомментировал сообщения в СМИ Соединенных Штатов, что армия Белоруссии вскоре войдет на территорию Украины, передает РИА Новости.

— Это глупость полная. Если мы непосредственно вооруженными силами ввяжемся в этот конфликт, мы ничего положительного к этому не добавим, а сделаем только хуже. Это не роль Белоруссии в этом конфликте, — отметил Лукашенко.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) окажутся под обломками, если Россия «рухнет», заявил Лукашенко 23 ноября. Он подчеркнул, что ОДКБ не планирует покидать военно-политическую арену, но для этого странам — участницам договора необходимо единство.