Лукашенко: народ Украины начнет подталкивать свои власти к переговорам

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что украинский народ начнет подталкивать руководство страны к переговорам с РФ.

— В том, что конфликт на территории Украины, через год-два народ будет обвинять руководство страны: «Почему вы сделали так, что это началось?» Эта ситуация будет толкать руководство Украины, если оно вменяемое, к тому, чтобы сесть за стол переговоров, — заявил он телеканалу «Звезда» на саммите ОДКБ в Ереване.

При этом белорусский лидер отметил, что украинские власти находятся в лучших условиях, чем обычные граждане, передает РИА Новости.

— Владимиру Зеленскому (президенту Украину — прим. «ВМ»), может, и хорошо. Вышел в маечке, в этой нестираной кофточке долгое время, поприветствовал, кому-то руку пожал. Они ему на двести миллионов долларов подкинули «Хаймарсы» или «Джавелины». Ему проще: он сыт, он, наверное, не страдает без электричества. А ведь миллионы украинцев страдают, — сказал Лукашенко.

Также на полях саммита ОДКБ Лукашенко сказал, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Москвой так, что не только Европа задрожит.