Немецкий чиновник пожаловалась, что беженцы загнали страну в «стрессовую ситуацию»

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ФРГ из-за ситуации с беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Такое мнение высказала министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

В письме правительству она отметила, что ситуация в стране с размещением вынужденных переселенцев будет только ухудшаться.

Чиновница напомнила, что Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч украинских беженцев, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и три тысячи человек в рамках гуманитарной помощи, сообщает издание Die Welt.

— В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, которые ищут убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией, — предупредила Гентгес.

23 ноября сообщалось, что беженцы с Украины, которых разместили на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и «русскоговорящий экипаж». Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон заявил, что при нынешних темпах размещения беженцев «многим украинцам могут грозить годы жизни на борту круизного судна».