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Приметы и советы

Врачи назвали два признака в ногах, указывающих на развитие инсульта

Юлия Курганова
Общество
Врачи назвали два признака в ногах, указывающих на развитие инсульта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Врачи сообщили, что инсульт крайне опасен, так как нередки случаи летального исхода. Именно поэтому важно знать признаки, которые могут указывать на его развитие.

По словам врачей, основными симптомами, которые свидетельствуют о приближении инсульта и которые легко обнаружить, являются онемение в ногах и потеря силы в нижних конечностях, а также трудности с речью и резкое снижение четкости зрения. Специалисты пояснили, что инсульт возникает вследствие нарушения кровоснабжения части мозга.

При обнаружении этих симптомов нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Медики отметили, что шансы на выживание становятся меньше, если обратиться за помощью поздно, передает издание Daily Express.

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы для предотвращения развития инсульта. По его словам, факторами риска развития болезни являются гипертония, повышенный уровень холестерина, глюкозы, курение, наследственность, возраст за 60 лет, малоподвижный образ жизни и лишние килограммы.

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