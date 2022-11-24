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Капремонт старинного дома в районе Якиманка выполнен на 70 процентов

Георгий Соланович
Город
Капремонт старинного дома в районе Якиманка выполнен на 70 процентов
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Старомонетный переулок, дом 8, строение 4 Карта всех событий

Специалисты в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» завершили капитальный ремонт старинного здания в Старомонетном переулке в столичном районе Якиманка на 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 24 ноября.

Двухэтажный кирпичный дом площадью почти 860 квадратных метров построили в 1917 году. До начала работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии.

— Выполнено усиление фундаментов здания методом цементации. По специально пробуренным скважинам цементный раствор доставляется под давлением в нужное место. При этом заполняются существующие пустоты, в результате чего достигается большая прочность проблемных участков, — рассказал первый заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

Кроме того, специалисты завершили демонтажные работы, расчистили внутренние и фасадные стены от старой штукатурки, отремонтировали стыки плит, провели гидроизоляцию в подвале и выполнили устройство мягкой кровли.

Фасадные работы, устройство входной группы и замена инженерных систем также практически завершены, добавил Мельников. Капитальный ремонт дома планируется завершить в первом квартале 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках столичной программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома № 23 на 4-й Парковой улице, построенного в неоклассическом стиле.

Жилье Капитальный ремонт Район Якиманка
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