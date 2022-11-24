Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Каток в Парке Горького откроется 25 ноября в 18:00, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 24 ноября.

— Каток в Парке Горького откроется 25 ноября в 18:00. В этом году предусмотрено два сеанса — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 (с 15:00 до 17:00 — технический перерыв). Ледовая площадка будет открыта ежедневно, кроме понедельника, — говорится в сообщении.

Вход на каток будет осуществляться по временным слотам — по 30 минут каждый. Купить билеты, за исключением льготных, можно будет только онлайн.

На катке площадью более 16 тысяч квадратных метров будут работать пять павильонов, для детей и любителей игры в хоккей оборудуют отдельные зоны площадью 920 и 1,8 тысячи квадратных метров соответственно.

В пресс-службе добавили, что посетители катка смогут отдохнуть, не снимая коньков, в кафе или возле киосков с закусками. Там также оборудуют зону «Очаг» с живым огнем, а рядом с центральным павильоном установят стеклянную медиарубку, где в пятницу, субботу и воскресенье будут проводить диджей-сеты, живые концерты и презентации.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что для посетителей катка также установят пункт проката и два пункта заточки коньков.

До этого сообщалось, что самый большой каток в столице, располагающийся на ВДНХ, также откроется 25 ноября. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек.