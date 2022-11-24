«Творческий перерыв»: продюсер Первого канала объяснил уход Нагиева из «Голоса»

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Российскому шоумену Дмитрию Нагиеву в честь 10-летия шоу «Голос» предоставили «небольшой творческий перерыв», он вернется на Первый канал после отдыха, заявил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого» Юрий Аксюта.

— Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть, — цитирует Аксюту ТАСС.

Нагиев пропал с экранов, оставив проекты «Голос. Дети» и «Голос 60+». Знакомая артиста по телевизионной работе Валерия пояснила, что в настоящее время актер находится в России и занимается собственными проектами. По ее словам, телеведущий сам решил уйти с телеэкранов на год и взять отпуск, чтобы набраться сил и осмыслить все, что происходит в мире.

Другая коллега Нагиева — актриса Екатерина Климова — отметила, что в жизни Нагиев такой же, как на экране: обаятельный, веселый, даже несмотря на усталость. Климова подчеркнула, что у коллеги сейчас плотный рабочий график, поэтому пожелала ему сил.

До этого появилась информация, что Нагиев стал ведущим первой игры нового сезона КВН вместо Александра Маслякова.