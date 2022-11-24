Жилой дом по реновации построят в столичном районе Измайлово

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Никитинская улица, 5 Карта всех событий

Двухсекционный дом для участников программы реновации построят в столичном районе Измайлово, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в четверг, 24 ноября.

— Будет построен современный дом с одноуровневой подземной автостоянкой, куда по программе реновации переедут жители района Измайлово. Застройщик получил разрешение на строительство и может начинать работы, — сказал Войстратенко.

По его словам, дом на Никитинской улице облицуют керамическим кирпичом. В новостройке будет 210 квартир, большинство из них — однокомнатные. Отделку в помещениях проведут в соответствии со стандартами программы реновации.

На первом этаже здания оборудуют вестибюль с колясочными и общественными помещениями, а также установят два лифта. Прилегающую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Войстратенко рассказал о возведении многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации в районе Царицыно. По его словам, жилая часть двух корпусов будет состоять из 234 квартир. В ходе работ специалисты облицуют фасад здания бетонной плиткой и керамогранитом.