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Студенты столичного колледжа покажут свои навыки реставрации на выставке по импортозамещению на «Винзаводе»

Георгий Соланович
Город
Студенты столичного колледжа покажут свои навыки реставрации на выставке по импортозамещению на «Винзаводе»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Студенты московского колледжа «26 КАДР» примут участие в профильной реставрационной выставке «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая пройдет с 24 по 26 ноября на площадке центра современного искусства «Винзавод». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Студенты городского колледжа будут соревноваться в пяти компетенциях реставрации: станковой масляной живописи, гипса и штукатурки, кирпичной кладки, произведений из дерева, металлической кровли. Награждение победителей мероприятия запланировано на 26 ноября.

— Колледж «26 КАДР», безусловно, может внести большой вклад в проведение выставки, не только приняв участие в соревнованиях по реставрации, но в и обсуждении важных вопросов реставрационного сообщества, — отметил заместитель главы Департамента образования Москвы Александр Тверской.

В рамках выставки также пройдут мастер-классы, лекции, дискуссии и презентации актуальных материалов для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. В мероприятии примут участие представители различных организаций города, в том числе реставрационных мастерских и образовательных и научных организаций.

До этого заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что проведение открытых архитектурных конкурсов при реализации значимых городских проектов будет продолжено, несмотря на введенные санкции со стороны западных стран.

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