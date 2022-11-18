Андрей Бочкарев: Практика архитектурных конкурсов в столице будет продолжена

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Проведение открытых архитектурных конкурсов при реализации значимых городских проектов будет продолжена несмотря на введенные международные санкции. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва, без сомнений, один из самых красивых и ярких городов мира. Во многом уникальность российской столицы объясняется выдающейся и запоминающейся архитектурой. Только за последние годы в нашем городе появились несколько шедевров мирового уровня, — заявил Бочкарев.

Помимо этого, он напомнил о завершении мультимедийной выставкой фестивалем архитектурного образования и карьеры «Открытый город», в рамках которого состоялся конкурс выдающихся студенческих работ.

Руководитель столичного Стройкомплекса отметил, что молодые архитекторы должны «получать опыт работы» в открытой конкурентной среде.

— Профессиональные конкурсы позволяют заметить самые современные и необычные идеи. Благодаря широкому выбору предлагаемых концепций, появляются новые знаковые объекты, улучшающие облик города, — заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По словам заместителя Кравцова, Михаила Надота, первые конкурсы на лучшее оформление станций метро Москвы проводились еще в 30-х годах прошлого столетия.

— Уже в современной истории посыл возобновления этой традиции пришел от мэра Москвы Сергея Собянина. Результат уже реализованных конкурсных проектов превзошел все ожидания — архитектура новых станций неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и обычных пассажиров московской подземки, — пояснил Надот.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что отреставрированные исторические панно установили на путевых стенах станции «Варшавская», которая войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.