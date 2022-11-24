В Госдуме не поддержали идею о запрете в России фильмов и книг о Гарри Поттере

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов не поддержал инициативу православного движения «Сорок сороков» запретить фильмы и книги о Гарри Поттере за пропаганду сатанизма и колдовства. Об этом сообщил депутат в четверг, 24 ноября.

— Я думаю, что это, безусловно, перебор. И, пожалуй, стоит искать более ложные, разрушающие общественное сознание вещи, нежели Гарри Поттер, — заявил Шолохов.

Он отметил, что подобными поисками ведьм можно заниматься бесконечно. По словам депутата, сатанизм более ярко проявляет себя другими способами. Шолохов назвал историю про Гарри Поттера детской сказкой, «которая покорила весь мир», передает Агентство городских новостей «Москва».

20 августа стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и Роулинг достигли договоренности о создании нового сериала, главными героями которого станут персонажи из мира книг про волшебника Гарри Поттера.

Представители компании подписали соглашение с Роулинг еще полгода назад. Вероятнее всего, сериал выйдет на стриминговой платформе HBO Max.