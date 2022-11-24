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МЦД-4 разгрузит три линии метро на 6–9 процентов

Георгий Соланович
Город
МЦД-4 разгрузит три линии метро на 6–9 процентов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» разгрузит три линии столичного метрополитена на 6–9 процентов, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 24 ноября.

— Диаметр разгрузит три линии метро: до девяти процентов Солнцевскую; до шести процентов Арбатско-Покровскую; до шести процентов Калининскую. Сейчас жители соседних районов выбирают для поездок метро, но после запуска диаметра появится альтернатива, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

МЦД-4 разгрузит три линии метро на 6–9 процентов Фото: Telegram / Дептранс Москвы

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, МЦД-4 также разгрузит четыре городские автомагистрали.

Согласно прогнозам, каждый день диаметром будут пользоваться около 455 тысяч человек.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года. На МЦД-4 будут организованы комфортные современные пригородные вокзалы, а также безопасные переходы через пути, турникеты, кассы, лифты и эскалаторы.

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