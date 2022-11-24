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Андрей Бочкарев: Краснопресненское трамвайное депо ждет реконструкция

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Краснопресненское трамвайное депо ждет реконструкция
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
улица Твардовского, владение 6, корпус 5 Карта всех событий

Краснопресненское трамвайное депо в СЗАО будет реконструировано и расширено. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— После проведения работ по реконструкции общая площадь трамвайного депо в районе Строгино составит около 27 650 квадратных метров, высота — 25 метров, — рассказал заммэра.

По его словам, благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что трамвайное депо расположено по адресу улица Твардовского, владение 6, корпус 5. Его площадь на сегодняшний день составляет чуть более 22 тысяч квадратных метров, а площадь самого участка — 9,2 гектара.

Решение о реконструкции депо приняли 17 ноября на заседании столичной Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

До этого Андрей Бочкарев сообщил о реконструкции участка Краснобогатырской улицы — от Белокаменного шоссе до Богородского Вала, которая начнется в первом квартале 2023 года.

Транспорт Реконструкция Андрей Бочкарев
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