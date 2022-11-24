Один из самых больших катков Москвы откроется в «Лужниках»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Каток «Южный полюс» начнет работать на территории спортивного комплекса «Лужники» с 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Площадь этого катка составляет 16 тысяч квадратных метров. В его павильоне, который рассчитан на 700 мест, посетители смогут заточить или арендовать коньки. В нем также есть кафе, где продаются горячие напитки.

Продолжительность сеанса на ледовой площадке составляет 2,5 часа, что на час больше, чем на других столичных катках.

«Южный полюс» открыт во все дни недели, за исключением понедельника. Билеты на каток можно купить в кассах или онлайн.

В будние дни здесь проводят по два сеанса: с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22.00. В выходные и праздничные дни, а также во время школьных каникул число сеансов увеличат до трех: с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30.

Стоимость билета в будние дни составит для взрослых 400 рублей, а по выходным — 600. Для детей от семи до 13 лет — 200 и 300 рублей соответственно. Для гостей старшего возраста, многодетных семей и студентов предусмотрен льготный тариф — 250 рублей.

Каток «Южный полюс» будет работать до марта 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что каток в Парке Горького откроется 25 ноября в 18:00.