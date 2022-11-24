Собянин распорядился начать подготовку к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Новый современный комплекс Главархива Москвы откроется в поселении Вороновском в ТиНАО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 24 ноября.

— Готовим к открытию новый современный комплекс в поселении Вороновском. Теперь все социально значимые документы, в том числе бумажные медкарты и наградные листы москвичей, будут храниться в одном учреждении, — написал мэр в Telegram.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По его словам, новый архивный комплекс будет первым в России, где работой с документами займется роботизированная система, благодаря которой скорость обработки запросов от горожан и организаций вырастет в несколько раз.

Собянин также подчеркнул, что документы в новом комплексе будут содержаться в максимальной сохранности в искусственном микроклимате с пониженным уровнем кислорода.

1 ноября Главархиву столицы исполнилось 60 лет. В честь праздничного события в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» была открыта онлайн-выставка «60 лет Главархиву!» с фотографиями разных времен работы ведомства.