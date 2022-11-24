Столичные спасатели усилили контроль безопасности на городских водоемах

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Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах столицы. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Несмотря на то, что некоторые водоемы уже покрылись льдом, он еще хрупкий и не способен выдержать вес человека, — рассказал заммэра.

Он призвал горожан не выходить на лед и внимательно следить во время прогулок у водоемов за детьми и домашними питомцами.

По словам Бирюкова, в настоящее время на Химкинском водохранилище, Москве-реке и в ее заливах, кроме Кировской поймы и озера Бездонное, нет ледового покрытия. Толщина льда на внутренних водоемах не превышает двух сантиметров. Такая же толщина ледового покрытия на реке Десне и прудах на территории ТиНАО.

Специалисты на регулярной основе замеряют толщину льда. Под их особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли, зимнего купания и катки на водоемах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Петр Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам.