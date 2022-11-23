Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 23 ноября.

— На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, — рассказал он.

По словам Бирюкова, на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке также поставят световые арки, а пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами «2023». Город украшают современным энергосберегающим оборудованием, основанном на светодиодах.

Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях, заключил заммэра.

Более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий.