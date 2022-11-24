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Приметы и советы

В депздраве рассказали, как получить лекарства по льготным электронным рецептам

Анастасия Колоскова
Город
В депздраве рассказали, как получить лекарства по льготным электронным рецептам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Получить бесплатно или со скидкой лекарства, назначенные врачом по льготным электронным рецептам со сроком действия до одного года, можно в аптечных пунктах при поликлиниках или в аптеках государственной сети «Аптеки столицы». Об этом в четверг, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила директор Центра лекарственного обеспечения столичного департамента здравоохранения Дарья Цыбанкова.

— Такие назначения не требуют регулярного продления, существенно экономя время и больных, которым необходим длительный прием препарата, и врачей. Сотрудники аптечных подразделений видят в системе назначение с пролонгированным сроком сразу, как только специалист на приеме его оформил, — рассказала она.

По словам Цыбанковой, провизоры и горожане уже привыкли, что бумажные рецепты остались в прошлом, а для получения препарата в аптеке нужно предъявить QR-код на экране смартфона или полис ОМС. Этот способ является удобным и надежным, заключила собеседница «ВМ».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве запустили пилотный проект, в рамках которого пациенты городских поликлиник, нуждающиеся в длительном курсовом приеме лекарств, смогут получать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года.

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