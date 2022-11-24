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Главврач оценила сервис по оформлению электронных рецептов

Анастасия Колоскова
Город
Главврач оценила сервис по оформлению электронных рецептов
Фото: shutterstock

Запущенный в Москве цифровой сервис по оформлению электронных рецептов хорошо себя зарекомендовал и удобен для врачей и пациентов. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Бумажные бланки назначений специалисты больше не заполняют, поэтому они не потеряются и не испортятся, а надежно хранятся в системе. Теперь оформление льготных электронных рецептов стало возможным на срок до года для тех, кому необходим длительный курс приема препаратов, — рассказала она.

По словам главврача, пролонгированный срок действия рецепта позволит сэкономить время и избавит пациентов от необходимости визита в поликлинику для продления назначения. Наталья Шиндряева отметила, что пожилые пациенты также начинают отвыкать от бумажных рецептов и активно пользуются электронным сервисом для получения назначенных препаратов в аптеках Департамента здравоохранения Москвы.

До этого заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске в Москве пилотного проекта, в рамках которого пациенты городских поликлиник, нуждающиеся в длительном курсовом приеме лекарств, смогут получать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года.

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