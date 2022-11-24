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Врач Бурнацкая рассказала, с помощью каких продуктов можно восполнить нехватку витаминов

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Врач Бурнацкая рассказала, с помощью каких продуктов можно восполнить нехватку витаминов
Фото: depositphotos

Осенний период может стать для организма испытанием, особенно если существует нехватка витаминов и минералов. Восполнить ее можно не только за счет витаминных комплексов, но и с помощью некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Стоит включить в рацион жирную рыбу, икру, печень трески, морскую капусту, сыры, молочные продукты.

Она добавила, что кальций содержится в таких продуктах, как молоко, шпроты, орехи, сухофрукты, овощи, зелени.

Эксперт добавила, что рацион должен быть разнообразным и более калорийным, чем летом, так как осенью и зимой организм тратит много энергии на поддержание температурного баланса. В этот период стоит отказаться от строгих диет и ограничений, сообщает РИАМО.

До этого гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала, что квашеные продукты — традиционное блюдо русской кухни, которое во всем мире сегодня считается суперфудом, продуктом с высокой пищевой ценностью. Потому что это лучший пищевой источник пробиотических культур, передает Царьград.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки служат поводом отказаться от ее покупки.

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