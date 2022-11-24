Руководитель Главархива рассказал о преимуществах нового комплекса ведомства в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Главархива Москвы

Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

Руководитель главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко рассказал «Вечерней Москве» о преимуществах нового комплекса ведомства в ТиНАО.

По словам Онопенко, данный роботизированный комплекс призван обеспечить сохранность социально значимых документов, подтверждающих трудовой стаж, образование, награды, родство, а также имущественные права жителей столицы.

Онопенко также добавил, что возможности Главархива позволяют надежно хранить медкарты москвичей. Горожанам гарантируется защита персональных данных во всех документах, поскольку роботизированная система исключает несанкционированный доступ к ним.

В качестве еще одного преимущества Онопенко назвал опцию механической работы по транспортировке и поиску необходимых документов, которые будут выполнять машины. Подобное нововведение позволит сотрудникам ведомства сосредоточиться на более сложной интеллектуальной работе.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал о современном комплексе Главархива Москвы, который откроется в поселении Вороновском в ТиНАО.

По его словам, новый архивный комплекс будет первым в России, где работой с документами займется роботизированная система, благодаря которой скорость обработки запросов от горожан и организаций вырастет в несколько раз.