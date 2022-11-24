Глава Минцифры Чувашии ушла в отставку из-за скандального видео с ее сыном

Фото: t.me/ka_maynina

Глава Минцифры Чувашии Кристина Майнина приняла решение добровольно уйти в отставку после появления в интернете скандального видео с ее сыном, сообщил глава республики Олег Николаев в четверг, 24 ноября.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видео, на котором школьник ест сырое мясо и рассказывает о своих впечатлениях от умывания кровью. Кроме того, по словам соучеников подростка по гимназии, молодой человек разместил в соцсетях несколько постов с кровавыми сценами и угрожал устроить расправу.

Позже появилась информация о том, что школьником является сын Майниной. После опубликованного видео к нему в дом пришла полиция, где нашла кружку с нацисткой символикой.

— Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии. Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье, — написал Николаев в своем Telegram-канале.

В сентябре министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку после скандала с сайтом для населения о закупке дров на зиму.

В среду, 7 сентября, на заседании правительства премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подвергла Юлиану Кантараджиу критике за то, что она не выполнила указание создать до 1 сентября сайт, на котором люди могут найти информацию о закупке дров на зиму. После этого в разговоре с прессой министр заявила, что не видит ничего страшного в невыполнении указания премьера.

Это вызвало возмущение в обществе, в соцсетях граждане потребовали немедленной отставки такого министра.