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Министр окружающей среды Молдавии ушла в отставку из-за скандала с дровами

Юлия Курганова
В мире
Министр окружающей среды Молдавии ушла в отставку из-за скандала с дровами
Фото: Unsplash

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу в четверг, 8 сентября, сообщила, что подала в отставку после скандала с сайтом для населения о закупке дров на зиму.

— Я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды, — написала она в соцсети.

Отставка последовала после недавних высказываний министра, которые вызвали в Молдавии возмущение.

В среду, 7 сентября, на заседании правительства премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подвергла Юлиану Кантараджиу критике за то, что она не выполнила указание создать до 1 сентября сайт, на котором люди могут найти информацию о закупке дров на зиму.

После этого в разговоре с прессой министр заявила, что не видит ничего страшного в невыполнении указания премьера.

— Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что? — сказала Кантарджиу, улыбаясь.

Это вызвало возмущение в обществе, в соцсетях граждане потребовали немедленной отставки такого министра.

Заявив о своей отставке, Кантараджиу отметила, что «это был год работы, реформ и проектов», сообщает «Интерфакс».

В августе аналитик Игорь Юшков оценил предложение властей Молдавии об альтернативном источнике энергии. По его мнению, предложение вице-премьера Молдавии Андрея Спыну сделать альтернативным источником энергии для страны древесину ивы можно расценить как попытку успокоить население на фоне роста цен на природный газ, реального потенциала у этой инициативы нет.

Министры Скандалы Молдавия Отставки
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