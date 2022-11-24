Акушер Филатова рассказала о важности неонатального скрининга

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О важности неонатального скрининга рассказала врач акушер-гинеколог Мария Филатова.

Эксперт отметила, что любые медицинские исследования имеют смысл только тогда, когда их результаты влияют на дальнейшую тактику ведения пациентов. Ранее многие генетические заболевания относились к неизлечимым, поэтому диагностика была бессмысленной. Но медицина шагнула на новый уровень, все больше болезней переходят в разряд поддающихся терапии.

— Поэтому очень важно обследовать новорожденных на данные болезни и лечить, чтобы дети с генетическими заболеваниями могли вырасти обычными людьми, максимально адаптированными к жизни, — отметила Филатова в комментарии МИР 24.

Перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных, изменится в России с начала 2023 года. Список будет расширен до 36 наименований, передает ФАН.

Показатель выживаемости недоношенных детей в акушерских стационарах Москвы за последние 10 лет значительно вырос, на сегодняшний день врачи выхаживают свыше 98 процентов детей, родившихся раньше срока. Об этом сообщил главный неонатолог столичного департамента здравоохранения, главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев в четверг, 17 ноября.