В России выявили 5784 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5784 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Так, за 24 часа в стране зарегистрировали 58 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1353 человека госпитализировали в медицинские учреждения с диагностированным ковидом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровели 6112 пациентов, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого инфекционист Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России на данный момент остается сложной и говорить о победе над болезнью в стране пока рано.

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «Вечерней Москве», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть, но предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно. Она отметила, что грипп в последнее время не переносил столько изменений, как COVID-19.