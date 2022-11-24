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Ефимов рассказал о льготах для производителей автомобилей и комплектующих в Москве

Александр Афонин
Город
Ефимов рассказал о льготах для производителей автомобилей и комплектующих в Москве
Фото: Пресс-служба

Столичные производители автомобилей и комплектующих могут получить от города различные льготы для ведения бизнеса. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в Москве работает 12 предприятий автомобильной промышленности, на которых заняты около девяти тысяч человек. Часть из этих компаний воспользовалась различными мерами поддержки от города: им оказали помощь в размещении производств, предоставили субсидии на уплату лизинговых платежей и льготные кредиты на реализацию инвестпроектов, — сказал он.

Заммэра добавил, что с помощью поддержки города предприятия могут развить свое производство и увеличить заработок. Так, благодаря выдачи земли в аренду в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов одному из заводов в городе появится более 400 рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичные производители также могут локализовать производство в особой экономической зоне «Технополис Москва». Это позволит им получать льготы резидентов.

Кроме того, в марте текущего года в столице заработала программа льготного кредитования. С ее помощью предприниматели получат льготный кредит на реализацию инвестиционного проекта по ставке три процента годовых.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители продуктов питания с января по сентябрь 2022 года увеличили поставки товаров на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев текущего года компании поставили заказчикам продукции более чем на 405 миллиардов рублей.

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